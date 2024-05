L’Italia lancia un’alleanza internazionale per vincere il diabete

L’Italia lancia un’alleanza internazionale per vincere il diabete

ROMA (ITALPRESS) - “Un’alleanza internazionale per vincere il diabete” è l’evento che si è svolto questa mattina a Palazzo Wedekind, a Roma, aperto dal messaggio di saluto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, con l’obiettivo di discutere di screening per il diabete di tipo 1, prospettive di impegno internazionale e dell’importanza di migliorare la qualità di vita dei pazienti. L’evento - realizzato con il contributo non condizionante di Sanofi, Revvity e Movi, patrocinato da Farmindustria, Federazione Italiana Medici Pediatri, Società Italiana di Diabetologia, Associazione Medici Diabetologi e Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica - ha visto la partecipazione attiva di Fondazione Italiana Diabete e Diabete Italia Onlus. f04/fsc/gtr