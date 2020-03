L’Italia e altri otto Paesi dell’Unione Europea (Spagna, Francia, Portogallo, Slovenia, Lussemburgo, Grecia, Irlanda e Belgio), chiedono che l’Ue vari degli eurobond legati all’emergenza coronavirus. La proposta è contenuta in una lettera congiunta dei nove governi, firmata per l’Italia dal premier Giuseppe Conte, alla vigilia del vertice europeo di domani che si terrà in video conferenza.

Lo strumento dei coronabond, come si legge nella lettera, è “necessario, poiché stiamo tutti affrontando uno shock simmetrico esogeno, di cui non è responsabile alcun Paese, ma le cui conseguenze negative gravano su tutti. E dobbiamo rendere conto collettivamente di una risposta europea efficace ed unita”.

(ITALPRESS).