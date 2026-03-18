L’Italia di BJK Cup a Velletri, Rocca “Risultato collaborazione con FITP”

ROMA (ITALPRESS) - "E' un risultato, non soltanto con la federazione, ma anche con il sindaco. La BJK a Velletri è il risultato di una collaborazione nata molto prima con la Federazione e in particolare col presidente Binaghi, che ha dimostrato sempre attenzione alle nostre infrastrutture sportive e all'accesso allo sport". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della conferenza stampa di presentazione del match di Billie Jean King Cup tra Italia e Giappone, che si terrà a Velletri: "Queste manifestazioni sono anche un'occasione di veicolo di valori, non soltanto di gesto atletico, questa credo sia stata la combinazione vincente che ha portato poi a questo bel risultato", ha aggiunto. tvi/mca1 (Fonte video: Regione Lazio)