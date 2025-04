BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – L’Italia del taekwondo torna da Belgrado con cinque medaglie e la consapevolezza di essere sempre più competitiva sul piano internazionale. Al Serbia Open, torneo di livello G1, la Nazionale azzurra conquista infatti due argenti e tre bronzi, confermando la solidità e la profondità del gruppo. Il risultato di spicco arriva da Andrea Conti, che conquista l’argento nei -58 kg al termine di un’ottima gara. L’azzurro si ferma solo in finale contro il turco Badem Yousuf, nuova promessa della categoria, dopo un percorso solido e convincente. Sul podio della stessa categoria sale anche Giuseppe Foti, che conquista una meritata medaglia di bronzo venendo fermato proprio dal compagno di nazionale Conti dopo una bellissima semifinale terminata 2-1.

Argento anche per Giada Al Halwani (-57 kg), che torna a medaglia in un contesto internazionale dimostrando ancora una volta tutto il suo valore vincendo 4 incontri con convinzione e determinazione. Completano il bottino azzurro Christian Santinelli, terzo nei -63 kg, e Angelo Mangione, bronzo nei -74 kg, autori di una prova solida che confermano le loro qualità in vista dei prossimi appuntamenti. Un risultato complessivo che certifica il buon momento della Nazionale azzurra e che dà continuità al lavoro in vista dei Mondiali, in programma quest’anno a ottobre in Cina.

– foto ufficio stampa Fita –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]