MILANO (ITALPRESS) – L’Inter batte il Milan in rimonta per 4-2 e aggancia la Juventus in vetta alla classifica. Derby di Milano da urlo a San Siro in occasione della ventitreesima giornata del campionato di serie A. Il Milan di Pioli domina e cancella l’Inter nella prima frazione, trovando il doppio vantaggio grazie alle reti a firma di Rebic e Ibrahimovic. Due gol nei quali è impreciso il portiere nerazzurro Padelli, quest’oggi titolare a causa dell’infortunio di Handanovic. Poi i ragazzi di Conte cambiano il volto del match dopo l’intervallo e nel giro di tre minuti, tra il 51′ e il 53′, pareggiano la sfida con le reti di Brozovic e Vecino, con un rapido silent-check su quest’ultima per una posizione al limite del fuorigioco di Sanchez. Rimonta completata al 70′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo con una vera e propria magia di De Vrij: colpo di testa in torsione, nonostante la marcatura di Romagnoli, con la palla che prende una traiettoria imparabile per Donnarumma. Nel recupero il gol di Lukaku per il definitivo 4-2 (su assist di Moses): per l’Inter è la quarta vittoria di fila negli ultimi quattro derby di Milano. Un successo che porta i nerazzurri a quota 54 punti al pari della Juve, dopo il ko dei bianconeri a Verona. Per il Milan, invece, è un ko doloroso che lascia i rossoneri in decima posizione a quota 32 con 10 punti di distacco dalla zona Champions.

