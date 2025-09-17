AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – L’Inter non sbaglia alla prima stagionale in Champions League. All’esordio nella League Phase la squadra di Chivu passa per 2-0 alla Johann Cruijff Arena contro l’Ajax. Decide una doppietta di Marcus Thuram (42′ e 47′), al quinto gol in stagione in nerazzurro, su doppio assist da calcio d’angolo di Hakan Calhanoglu. Dopo una mezz’ora di studio, match condotto, sotto il punto di vista del gioco e del punteggio, dalla formazione finalista della passata edizione. Inter che tornerà in campo in Champions a San Siro contro lo Slavia Praga il 30 settembre. In mezzo le sfide di campionato contro Sassuolo (21 settembre) e Cagliari (27 settembre). Primo ko stagionale per l’Ajax di Heitinga, dopo i cinque risultati utili consecutivi ottenuti in Eredivisie. Avvio buono dei nerazzurri che faticano nella mezz’ora iniziale a trovare il varco nella linea difensiva avversaria. Al 33′ arriva la prima grande occasione per l’Inter. Esposito lavora bene spalle alla porta, si stacca da Itakura e serve in area Thuram, che incrocia di destro e sfiora il palo alla destra di Jaros. Un minuto più tardi è protagonista sempre il centravanti francese, che viene trattenuto in area da Baas e guadagnandosi un calcio di rigore. Il fischietto inglese Oliver viene richiamato al Var e revoca un calcio di rigore che era apparso piuttosto netto. Squadre che si allungano nel finale di primo tempo con l’Ajax che al 40′ sfiora il vantaggio con Godts, lasciato solo dalla retroguardia nerazzurra in seguito a uno sviluppo da calcio d’angolo. Il calciatore belga trova l’opposizione di un grande Sommer. Sempre da corner l’Inter trova il meritato vantaggio. In chiusura di prima frazione (42′) Thuram viene pescato senza marcatura da Calhanoglu e firma il gol dell’1-0 battendo un incolpevole Jaros. Grande inizio di secondo tempo dell’Inter, che raddoppia sempre su calcio d’angolo e sempre sull’asse Calhanoglu-Thuram. Assist dalla bandierina per il turco, il francese sovrasta Itakura ed è 2-0 al 47′. Ajax tramortito e vicino in due occasioni al triplo svantaggio: prima Dimarco (51′) e poi Dumfries (59′) vengono intercettati sul più bello dalla retroguardia biancorossa. Ritmi che si abbassano nella mezz’ora finale con la formazione di Heitinga, che va vicina al 2-1 all’89’ con un colpo di testa di Dolberg, su invito di Gaaei, dopo una leggera incertezza di Sommer.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

