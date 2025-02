NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà il Feyenoord a sfidare l’Inter agli ottavi di finale di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon. I nerazzurri, dunque, sfideranno gli olandesi che ai play-off hanno eliminato il Milan. La squadra di Simone Inzaghi giocherà la gara di andata a Rotterdam il 4/5 marzo, poi ospiterà gli olandesi a San Siro la settimana successiva. Stabilito anche il possibile avversario ai quarti: se l’Inter dovesse passare il turno, affronterà la vincente del derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen giocando l’andata in Germania e il ritorno a San Siro.

“Il nostro cammino in Champions è stato ottimo, ora però inizia un’altra competizione, da dentro o fuori. Il Feyenoord è una squadra da rispettare, la prepareremo al meglio, abbiamo la possibilità di andare avanti ma tutto dipende di noi. Cercheremo di portare la bandiera italiana il più avanti possibile”. Lo ha detto a Sky il vice-presidente dell’Inter, Javier Zanetti, commentando il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. “Campionato o Champions? Noi non possiamo fare delle scelte, dobbiamo puntare ad arrivare in fondo ad entrambe le competizioni – ha aggiunto l’ex difensore e capitano dei nerazzurri – Tutti vogliono vincere il campionato, sappiamo cosa vuol dire essere campioni d’Italia e siamo l’ultima squadra ad aver vinto la Champions: cercheremo di onorarla e di arrivare in finale come due anni fa. Non possiamo scegliere l’uno a o l’altra”.

Questo il tabellone di Champions League, dopo il sorteggio degli ottavi effettuato a Nyon.

OTTAVI (and. 4/5 marzo, rit. 11/12 marzo)

1) Psg (Fra) – Liverpool (Eng)

2) Bruges (Bel) – Aston Villa (Eng)

3) Real Madrid (Esp) – Atletico Madrid (Esp)

4) Psv Eindhoven (Ned) – Arsenal (Eng)

5) Feyenoord (Ned) – INTER (ITA)

6) Bayern Monaco (Ger) – Bayer Leverkusen(Ger)

7) Borussia Dortmund (Ger) – Lille (Fra)

8) Benfica (Por) – Barcellona (Esp)

QUARTI DI FINALE (and. 8/9 aprile, rit. 15/16 aprile)

x) vincente 1 – vincente 2

y) vincente 4 – vincente 3

w) vincente 5 – vincente 6

z) vincente 7 – vincente 8

SEMIFINALI (and.29/30 aprile, rit. 6/7 maggio)

vincente x – vincente y

vincente w – vincente z

FINALE 31 maggio

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).