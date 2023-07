L’insonnia cronica come malattia invalidante

"Bisogna ridefinire lo status del disturbo: le persone non considerano l'insonnia come una patologia, ma vale anche per l'attuale legislazione, visto che non è attualmente riconosciuta come tale ma sostanzialmente lo è. Ci stiamo battendo per l'insonnia come patologia cronica e invalidante" ha detto alla Italpress il professore Luigi De Gennaro, ordinario del dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma e segretario dell'Aims. ads/mrv