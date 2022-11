AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – Dopo un primo tempo soporifero, l’Inghilterra regola la pratica Galles per 3-0, conquistando il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali e conservando la vetta del gruppo B. Una doppietta di Rashford e il gol di Foden consegnano alla Nazionale dei Tre Leoni la settima vittoria di fila in questo derby britannico, conquistata contro un avversario troppo rinunciatario e giustamente fuori dal torneo iridato.

La prima chance è per la squadra di Southgate e arriva al 10′. Kane verticalizza per Rashford che si fa però stoppare il destro da Ward in uscita. I vice campioni d’Europa tengono sempre in mano il pallino del gioco, ma senza riuscire a impensierire più di tanto Ward. Dall’altra parte, gli uomini in maglia rossa non superano quasi mai la metà campo, con Pickford che passa 45 minuti da spettatore aggiunto. Termina a reti inviolate un primo tempo decisamente noioso, con un Bale assolutamente in ombra che viene addirittura lasciato negli spogliatoi. Kane e compagni passano in vantaggio al 5′ della ripresa. Rashford si incarica della battuta di una punizione dal limite, trovando un destro che inganna un colpevole Ward sul suo palo.

Un minuto dopo, arriva l’immediato raddoppio. Davies perde palla, Kane dalla destra mette un rasoterra che taglie fuori tutta la difesa trovando alla perfezione Foden sul secondo palo, il quale insacca facilmente con il sinistro. La banda di Page prova a reagire all’11, quando un tiro dalla lunga distanza di Moore viene deviato da Maguire rischiando di spiazzare Pickford, che recupera però la posizione e salva in tuffo. Al 23′ arriva il tris. Rashford entra in area dalla destra e calcia con il mancino, con Ward che interviene in maniera goffa facendosi passare la sfera sotto le gambe. E’ il 3-0 che chiude definitivamente la contesa. Tre minuti dopo il giocatore del Manchester United va vicino alla tripletta ma Ward questa volta è attento e gli nega il 4-0, parando il suo destro con i piedi. Al 33′ è Bellingham a farsi sbarrare la strada dal portiere avversario, che salva nuovamente i suoi da un passivo ancora peggiore. Nel finale c’è ancora tempo per un gol divorato da Stones: il risultato che non cambierà più. L’Inghilterra conclude così il girone al primo posto. Agli ottavi di finale gli inglesi se la vedranno con il Senegal.

