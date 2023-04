L’inflazione rallenta a marzo

A marzo, secondo le stime preliminari dell’Istat, prosegue il rallentamento dell'inflazione. Scende infatti al 7,7% dal 9,1% del mese precedente. A determinare il calo è soprattutto la dinamica dei prezzi dei Beni Energetici, sia della componente regolamentata sia di quella non regolamentata. La diminuzione è dello 0,3% su base mensile. Il rallentamento del tasso di inflazione si deve in misura minore alla contrazione dei prezzi degli Alimentari lavorati, dei Beni non durevoli e dei Servizi relativi ai trasporti. mrv