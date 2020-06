MASONE (GENOVA) (ITALPRESS) – “Non c’è bisogno di fare una campagna elettorale per Toti, i cittadini sanno come lavora e come lavoriamo noi della Lega. La vittoria alle elezioni è sicura? Non c’è mai nulla di certo nella vita, ma genovesi e liguri hanno toccato con mano la differenza rispetto a qualche anno fa”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di un incontro con gli amministratori locali a Masone, in provincia di Genova.

(ITALPRESS).