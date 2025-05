VENEZIA (ITALPRESS) – Sanità, High tech, nautica sono i temi protagonisti allo stand della Regione Liguria al Festival delle Regioni di Venezia. Oggi il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha fatto visita allo spazio in cui, oltre alla distribuzione di materiale e gadget promozionali dedicati alla nostra regione, si sono tenute e si terranno in questi giorni presentazioni dedicate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella gestione delle liste d’attesa e in campo turistico e al lavoro che Regione Liguria sta portando avanti per promuovere e sostenere leadership femminili e valorizzare il ruolo delle donne all’interno della blue economy.

Il progetto della Regione Liguria “#Reg4IA”, realizzato da Liguria Digitale, si concentra sulle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale per la riduzione delle liste d’attesa sanitarie e in campo turistico. Il piano è stato scelto dal Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri come progetto-pilota nazionale ed è stato per questo finanziato con 6,5 milioni di euro. Il progetto vede la Liguria come capofila ed è stato realizzato assieme a Calabria, Piemonte, Sicilia, Lazio, Molise, Basilicata e alla Provincia Autonoma di Trento.

“La Liguria ha una forte vocazione e tradizione nel campo delle nuove tecnologie, e ospita sul suo territorio diverse eccellenze nazionali e internazionali – spiega il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Sono moltissimi i progetti di digitalizzazione che stiamo seguendo e realizzando, in particolare in campo sanitario, dalla telemedicina a Ps Tracker da Prenoto Salute e Salute Simplex, proprio nella convinzione che questi strumenti possano non solo facilitare la vita ai cittadini, ma anche gli operatori sanitari e il sistema nel suo complesso. Saper applicare l’innovazione tecnologica alle esigenze della vita reale è la strada giusta per far sì che questi strumenti siano realmente al servizio delle persone e migliorino la qualità di vita”.

Blue economy e nautica al centro della presentazione del progetto ‘Donne sul ponte di comando’, varato da Regione Liguria in occasione dell’8 marzo, Festa internazionale della donna: si tratta di un’iniziativa, realizzata con il supporto di Wista Italy, l’associazione che riunisce le professionalità femminili nel campo dell’economia del mare, per promuovere la leadership femminile e valorizzare il ruolo delle donne all’interno della blue economy, un settore strategico per lo sviluppo economico e occupazionale della Liguria.

“Siamo qui a presentare questo progetto, che vuole raccontare e diffondere le storie di successo di imprenditrici e professioniste liguri attive nei settori marittimi e portuali, ed evidenziare il contributo femminile all’innovazione e alla sostenibilità nell’economia del mare – spiega l’assessore alle Pari opportunità Simona Ferro – Il nostro obiettivo è innanzitutto offrire modelli che siano d’ispirazione per le nuove generazioni di donne interessate a percorsi professionali nella blue economy, e soprattutto costruire un percorso strategico per promuovere e sostenere non solo l’occupazione femminile nella blue economy, ma anche e soprattutto la presenza di donne ai vertici di questo mondo”. Per questo è stato costituito un board tutto al femminile per supportare e affiancare la Regione Liguria a raggiungere questo obiettivo. Compito delle componenti del board sarà, inoltre, quello di portare le voci di queste imprenditrici e professioniste del settore della nautica anche al Festival Orientamenti di Genova e al Salone Nautico internazionale.

Lo stand della Regione Liguria è stato allestito puntando su due temi principali: da un lato i siti patrimonio Unesco liguri, Le Strade Nuove e i Palazzi dei Rolli di Genova, Portovenere, Cinque Terre e le Isole Palmaria, Tino e Tinetto, il Parco del Beigua, dall’altro il tema della Liguria regione europea dello sport 2025, con una parete dedicata appunto allo sport e alle attività outdoor da praticare in Liguria.

Nello stand è presente uno schermo che mostrerà un video dedicato ai patrimoni UNESCO e uno di promozione del territorio dove viene mostrata la Liguria, da ponente a levante, con tutte le sue tipicità enogastronomiche e territoriali. Nell’area Metaverso del Villaggio delle Regioni è invece protagonista un’altra eccellenza dell’high tech ligure, l’Istituto italiano di Tecnologia, che ha presentato i propri progetti sulla mobilità in città e le nuove tecnologie anche per le persone non vedenti.

La ricercatrice IIT Monica Gori ha presentato alcune delle tecnologie per migliorare la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone con disabilità visiva, sviluppate dal team di ricerca da lei diretto U-VIP (Unit for visually Impaired People). Tra queste, anche soluzioni nate nell’ambito del progetto RAISE, come AntiFoG, smartwatch per il supporto al movimento nei pazienti con Parkinson; Insegno, piattaforma per l’inclusione scolastica di studenti non udenti, e SnapStick, sistema di navigazione assistiva per non vedenti basato su bastone intelligente e intelligenza artificiale. Sono state inoltre presentate le Tactile Maps, mappe tattili in 3D per l’insegnamento inclusivo della geografia, e dispositivi per la riabilitazione precoce di bambini con cecità congenita, come ABBI, SOBU e iReach, che stimolano le capacità spaziali attraverso suoni e vibrazioni.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).