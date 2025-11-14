Liguria protagonista a Copenaghen nel Roadshow dedicato alla Riviera Italiana

COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – Quattro città, quattro serate di incontri e un’unica protagonista: la Liguria. Si è concluso ieri sera a Copenaghen il roadshow AVIAREPS Nordic “Around The World”, il tour promozionale che, dal 10 al 13 novembre, ha portato la Liguria a presentarsi ai mercati del Nord Europa come unica realtà italiana nel format, attraverso un fitto calendario di appuntamenti con buyer e operatori del turismo provenienti da Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca.

Dopo il debutto alla Royal Swedish Opera di Stoccolma, la Riviera Italiana ha proseguito il suo viaggio verso Helsinki e Oslo, per poi concludersi in Danimarca. Nel complesso, il tour ha per-messo di presentare la destinazione a più di cento professionisti del settore, confermando l’interesse crescente per la destinazione Liguria e per la sua offerta turistica. In tutte le tappe l’attenzione si è concentrata su outdoor, cucina tradizionale ed esperienze legate al territorio: elementi che rendono la Liguria una meta ideale per un turismo sostenibile, autentico e accessibile tutto l’anno.

“I turisti provenienti in Liguria dai Paesi scandinavi sono in progressiva crescita – afferma l’assessore al Turismo Luca Lombardi – Nei primi sette mesi del 2025, infatti, le presenze in arrivo da Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca sono aumentate passando dalle 261.855 del 2024 a 263.523 di quest’anno. La presenza di Regione Liguria al roadshow Around The World Nordic è mirata proprio a consolidare l’attrattività della Liguria verso i turisti di questi Paesi che stanno dimostrando di apprezzare sempre di più l’offerta della nostra regione, in particolar modo per quel che concerne tutte le proposte relative all’outdoor, oltre a consolidare importanti relazioni con interlocutori di alto profilo. La prospettiva, ora, è dare continuità al lavoro avviato, trasformare gli incontri di questi giorni in nuove collaborazioni e opportunità di sviluppo per tutto il comparto turistico ligure”.

Il format del roadshow, basato su incontri individuali di pochi minuti seguiti da presentazioni collettive, ha consentito di trasmettere in modo diretto e personale la varietà dell’offerta ligure: dal mare ai borghi, dai cammini alle dimore storiche, fino alla grande tradizione enogastronomica. A rendere l’esperienza ancora più concreta, un piccolo assaggio di Liguria offerto ai buyer durante la serata: prodotti simbolo del territorio e omaggi curati da due aziende liguri d’eccellenza – Artigiana Genovese e Grondona Pasticceria Genovese – ambasciatrici della tradizione artigianale e della cultura del gusto.

– Foto Regione Liguria –

(ITALPRESS).