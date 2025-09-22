Liguria, il presidente Bucci incontra l’Ambasciatrice della Repubblica di Lettonia

GENOVA (ITALPRESS) – Prima visita istituzionale dell’Ambasciatrice della Repubblica di Lettonia in Liguria e a Genova Elita Gavele che questa mattina ha incontrato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Insieme all’ambasciatrice erano presenti anche il Capo della Rappresentanza dell’Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo della Lettonia in Italia, Guntis Rubins e il console onorario della Repubblica di Lettonia in Liguria, Alberto Banchero.

L’incontro istituzionale si inserisce in una visita di due giorni nel capoluogo ligure per incontrare i principali stakeholder istituzionali e il tessuto economico-imprenditoriale ligure e esplorare possibili ambiti di cooperazione nei settori del turismo, della logistica, della cultura.

-Foto Regione Liguria-

(ITALPRESS).