Liguria, potenziata l’offerta ferroviaria per la notte di Capodanno

GENOVA (ITALPRESS) – In vista delle celebrazioni della notte di Capodanno, Regione Liguria ha disposto un potenziamento dell’offerta ferroviaria sulla linea La Spezia-Genova, tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, attraverso il prolungamento di alcune corse esistenti e la riprogrammazione di servizi precedentemente limitati o soppressi, al fine di garantire collegamenti più efficienti e sicuri nelle ore notturne.

“Il rafforzamento dei servizi ferroviari nelle notti di maggiore affluenza è una scelta precisa della Regione – dichiara l‘assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. In collaborazione con Trenitalia e RFI, che ha riprogrammato le attività di cantiere notturne per agevolare la mobilità e andare in contro alla nostre richieste, vogliamo consentire a tutti di festeggiare il Capodanno al meglio, riducendo l’uso dei mezzi privati e assicurando collegamenti adeguati anche nelle fasce orarie notturne. Intervenire sull’offerta esistente, ampliando e ripristinando le corse, significa rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio.”

Nel dettaglio, tra la notte del 31 dicembre 2025 e le prime ore del 1° gennaio 2026, l’offerta ferroviaria sarà così articolata: – il treno TR 3288, in partenza da La Spezia alle ore 23:10, arriverà a Genova Brignole alle ore 01:23.

La corsa, precedentemente limitata a Sestri Levante, viene prolungata fino a Genova, garantendo un collegamento diretto nelle ore notturne. – Il treno TR 3289, in partenza da Genova Piazza Principe alle ore 22:52, raggiungerà La Spezia Centrale alle ore 00:52, confermando il collegamento notturno verso il Levante ligure. – Il treno TR 12210, in partenza da La Spezia Centrale alle ore 01:02, con arrivo a Sestri Levante alle ore 02:14, viene riprogrammato dopo essere stato precedentemente soppresso a causa di alcuni lavori.

L’intervento rientra nella strategia della Regione Liguria volta a garantire una mobilità più sicura, sostenibile ed efficiente, soprattutto in occasione di eventi e ricorrenze che determinano un aumento significativo degli spostamenti.

