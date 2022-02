GENOVA (ITALPRESS) – Approvate in Giunta regionale, su proposta

del vice presidente con delega alla Pesca Alessandro Piana, le

modifiche sulla legge regionale n.8/2014 per la “Disciplina della

pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa

fauna ittica e dell’ecosistema acquatico”. “Le modifiche – spiega

il vice presidente Piana – riguardano parametri meno selettivi

sulla pesca per la trota iridea e per il salmerino di torrente e

l’innalzamento della misura minima di pesca a 25 cm per la tinca.

Si vuole così aumentare il livello di tutela della specie

autoctona tinca e favorire la rimozione delle specie alloctone,

cioè di quelle che non caratterizzano il nostro ecosistema per

facilitarne il riequilibrio. Contestualmente viene indicato un

periodo diverso di divieto della pesca alla carpa, dal 1° al 30

giugno, per effettuare il fermo nel pieno della fase riproduttiva.

Le zone turistiche di pesca sono veri e propri polmoni per i

pescasportivi e per le vallate interne, mantenere correttamente

l’habitat naturale è tanto più un dovere”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com