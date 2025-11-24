Liguria, Piana inaugura il nuovo acquedotto di Candeasco “Un’opera attesa da 50 anni”

IMPERIA (ITALPRESS) – È stato inaugurato questa mattina a Candeasco, frazione del Comune di Borgomaro, il nuovo acquedotto realizzato grazie al PSR 2014-2022. Un intervento atteso da oltre cinquant’anni, che restituisce alla comunità un’infrastruttura moderna, funzionale e sicura.

“È con grande soddisfazione che oggi sono qui a inaugurare un’opera fondamentale per la qualità della vita dei cittadini – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana -. Desidero ringraziare il sindaco Massimiliano Mela e l’amministrazione comunale di Borgomaro per l’impegno e la capacità di portare avanti un progetto così importante. La proficua collaborazione tra Regione e territorio è stata determinante per arrivare a questo risultato”.

L’intervento, dal valore complessivo di 292 mila euro, ha previsto la rimozione della pavimentazione e delle vecchie tubazioni, la sostituzione dei pozzetti e la realizzazione delle nuove reti di acque bianche, acquedotto, linee telefoniche e internet. Il progetto si è concluso con la posa della nuova pavimentazione in blocchetti di pietra grigia, restituendo al borgo decoro e funzionalità. “La nostra attenzione verso l’entroterra è costante – conclude il vicepresidente -. Continueremo a sostenere progettualità come questa, perché i piccoli borghi liguri meritano risorse, ascolto e prospettive di sviluppo”.

– Foto Regione Liguria –

(ITALPRESS).