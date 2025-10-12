Liguria, Piana “Gli 80 anni di Confcommercio Genova celebrano il nostro cuore produttivo”

GENOVA (ITALPRESS) – “Celebrare gli 80 anni di Confcommercio Genova significa rendere omaggio a un’associazione che rappresenta la storia e l’anima economica della città e della Liguria”. Lo ha dichiarato il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, intervenuto oggi al Centro Congressi dei Magazzini del Cotone in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’associazione, portando i saluti della Regione Liguria e del presidente Marco Bucci.

Nel corso della mattinata Piana ha preso parte anche alle premiazioni delle imprese con oltre 40 e 50 anni di adesione a Confcommercio Genova, sottolineando il valore di generazioni di commercianti e artigiani che costituiscono un punto di riferimento economico e sociale per la nostra comunità. “Queste imprese – ha poi proseguito – rappresentano non solo l’ossatura del tessuto economico e produttivo ligure, ma anche presidi di vita nei nostri quartieri e borghi. La Regione è al loro fianco con politiche mirate come la valorizzazione delle botteghe storiche, il marchio degli artigiani e la nuova “Bottega Ligure”, dedicata a chi da almeno trent’anni porta avanti con passione il proprio mestiere”. “Il dialogo costante con Confcommercio – ha aggiunto Piana in chiusura – ci aiuta a definire politiche efficaci a sostegno del commercio di prossimità, chiamato oggi a sfide sempre più complesse”.

– foto d’archivio ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).