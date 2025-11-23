Liguria, Piana “Condanna unanime e basta violenza contro le forze dell’ordine”

GENOVA (ITALPRESS) – “Desidero esprimere la mia piena solidarietà agli otto agenti delle Forze dell’Ordine rimasti feriti durante gli inaccettabili attacchi avvenuti ieri sera in piazza Alimonda, a Genova, così come ai cittadini e ai commercianti che hanno subito danni a vetrine, facciate e automezzi. È doveroso che i responsabili, già in parte identificati, siano rapidamente chiamati a risarcire quanto distrutto. È l’ennesimo episodio di violenza con lanci di bottiglie, pietre e altri oggetti contundenti contro chi quotidianamente si impegna per garantire la sicurezza di tutti. È gravissimo che le Forze dell’Ordine debbano ancora una volta subire aggressioni mentre svolgono il loro lavoro ed è altrettanto grave che tali episodi vengano tollerati o minimizzati da chi, ricoprendo ruoli pubblici, dovrebbe invece condannarli senza esitazioni. Mi unisco dunque alla richiesta del SAP per chiedere una condanna da parte di tutte le forze politiche, nessuna esclusa. La violenza va condannata sempre, senza distinguo e senza ambiguità”. Lo dice in una nota Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).