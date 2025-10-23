Liguria, Lombardi: “I turisti canadesi sono cresciuti del 6,5%”

VANCOUVER (CANADA) (ITALPRESS) – La Liguria vola oltreoceano e si racconta in tre grandi città del Canada – Montréal, Toronto e Vancouver – con “Liguria Meets Canada”, iniziativa realizzata in collaborazione con ENIT Canada e il Consolato Generale d’Italia a Montréal. Un viaggio di tre tappe per far conoscere al pubblico canadese una Liguria contemporanea, autentica e accogliente, capace di coniugare mare, cultura, sapori e tradizioni.

“Negli ultimi anni il turismo canadese verso l’Italia è cresciuto in modo significativo – commenta l’assessore al Turismo Luca Lombardi – nel 2024 i viaggiatori canadesi sono aumentati di quasi il 30%. Una tendenza che la Liguria intende intercettare, proponendosi come destinazione ideale per un pubblico sensibile alla qualità delle esperienze soprattutto outdoor, alla sostenibilità e alle atmosfere autentiche. Anche i dati dell’Osservatorio Turistico Regionale confermano la crescita: nel 2024 oltre 49 mila turisti canadesi hanno scelto la Liguria (+6,5%), generando più di 114 mila presenze (+4,7%)”.

Il tour promozionale ha preso il via il 20 ottobre a Montréal, nel Centre communautaire de la Petite Italie – Casa d’Italia, luogo simbolico di memoria e incontro. Qui la Liguria si è presentata con la sua voce più autentica, tra networking e tradizione: il profumo del pesto al mortaio, preparato dal vivo nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, ha accompagnato la degustazione di pasta al pesto, focaccia di Recco e vini regionali. Il giorno successivo, a Toronto, la presentazione della destinazione si è svolta al Columbus Center, cuore pulsante della comunità italo-canadese.

Accanto alla tappa del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, l’evento ha aperto anche un dialogo con gli italodiscendenti interessati al turismo delle radici, tema che in Liguria trova terreno fertile di storie, luoghi e identità da riscoprire. Nella giornata di oggi, il 23 ottobre, la missione approda a Vancouver, nella cornice panoramica del Lookout Vancouver: un momento simbolico, perché per la prima volta una regione italiana raggiunge la costa pacifica canadese per presentare la propria offerta turistica.

Per accompagnare il roadshow è stata avviata una campagna digitale dedicata agli utenti canadesi, sia anglofoni che francofoni, attraverso un video che, in trenta secondi, condensa le meraviglie da vivere in Liguria tutto l’anno. In programmazione fino al 26 ottobre, la campagna social punta a raggiungere un pubblico il più possibile ampio e trasversale, così da rafforzare la percezione della regione come destinazione di qualità e d’ispirazione.

“Dal lungomare ai borghi dell’entroterra, dalle città d’arte ai sentieri sulle alture, “Liguria Meets Canada” racconta una terra di contrasti armoniosi e di esperienze da vivere tutto l’anno- conclude Lombardi – Sulla scia del successo della recente missione in Brasile, il progetto segna un nuovo passo nel percorso di internazionalizzazione della destinazione: un viaggio che non si limita a promuovere un territorio, ma lo racconta con autenticità. Una Liguria come esperienza, come stile di vita, come emozione che si rinnova ogni volta”.

