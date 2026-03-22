Liguria, grande successo per il Giro dell’Appennino femminile. Ferro “Congratulazioni a Silvia Persico”

GENOVA (ITALPRESS) – La vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro è intervenuta questo pomeriggio alla premiazione dell’edizione 2026 del Giro dell’Appennino Donne. Ad aggiudicarsi la gara è stata la ciclista Silvia Persico.

“Grande successo anche nel 2026 per questa bella competizione che nel 2025, anno di Liguria Regione Europea dello Sport, si è affiancata alla corsa maschile – commenta il vicepresidente Ferro -. Le migliori congratulazioni a Silvia Persico, vincitrice di quest’edizione: per il secondo anno di fila la corsa ha visto la vittoria di una ciclista italiana. Complimenti a tutte le atlete e agli organizzatori che hanno permesso di realizzare questo splendido evento”

-Foto Regione Liguria-

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