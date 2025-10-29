Liguria, Bucci “Usare le case di comunità a Genova per non affollare il pronto soccorso”

GENOVA (ITALPRESS) – “Ci sono già case di comunità pronte qui a Genova: utilizziamo le case di comunità e non andiamo al pronto soccorso, oppure utilizziamo il medico di medicina generale che ci deve indicare se è il caso di andare al pronto soccorso, perché sennò si deve aspettare delle ore”. È il messaggio lanciato dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci mentre si registra un forte afflusso di pazienti negli ospedali genovesi. “Sono picchi che dopo rientrano – ha risposto Bucci –. Il problema grosso è sempre quello di avere persone che affollano il pronto soccorso e sono in codice bianco o in codice verde. La cosa sarà risolta con le case di comunità, quando saranno tutte quante pronte”.

