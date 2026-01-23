Liguria, Bucci “Prevenzione e diagnosi precoce nuovo modello di sanità”

GENOVA (ITALPRESS) - "Noi vogliamo che la prevenzione e la diagnosi precoce siano veramente il nuovo modo di fare sanità". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci durante l'evento Macula 2026, appuntamento di grande rilievo scientifico e istituzionale nel quale la Liguria ha confermato il proprio ruolo di Regione capofila nei progetti dedicati alla tutela della salute visiva. xa8/mgg/azn