Liguria, Bucci presenta la Giunta allargata a nove assessori “Lo vogliono gli elettori”

GENOVA (ITALPRESS) – “Sono molto soddisfatto di questa squadra. Avere nove assessori e un consigliere incaricato è un onore per me, ma è sicuramente la risposta che il territorio vuole, cioè avere più persone che lavorano e tutte quante motivate per lavorare su un programma”. Così Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, ha presentato oggi la giunta allargata a nove assessori, obiettivo raggiunto grazie alla riforma dello Statuto approvata nel 2025 e alla legge nazionale che ha allentato i vincoli per le Regioni più piccole. Entrano in giunta Claudia Morich (Bilancio, Risorse Finanziarie, Gestione finanziaria dei Fondi europei, Organizzazione e Personale regionale), già a capo della direzione centrale Finanza, bilancio e controlli, e Alessio Piana, già consigliere delegato eletto con la Lega (Sviluppo economico, Industria, Blue economy, Porti e Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr). Al consigliere regionale Angelo Vaccarezza viene conferito l’incarico a supporto del presidente per le attività in materia di Relazioni europee e internazionali e di Enti Locali, per le quali fornirà assistenza e collaborazione anche attraverso la partecipazione a tavoli tematici e incontri e il raccordo con gli enti locali regionali e con le istituzioni europee e internazionali.

Un’altra novità è Simona Ferro (Fratelli d’Italia) nel ruolo di vicepresidente che finora era nelle mani di Alessandro Piana (Lega). A Giacomo Giampedrone è stata attribuita una nuova delega (Gestione dell’Ente attuatore per la realizzazione della parte B della diga foranea del porto di Genova), mentre le competenze in materia di Ambiente, Ciclo delle acque ed Ecosistema costiero e Associazionismo comunale passano a Paolo Ripamonti (Lega). “Le liste civiche non sono contente? A me non l’ha detto nessuno – ha detto Bucci commentando le indiscrezioni di questi giorni -. Vedo molte voci in giro, ne parleremo appena possibile. Non mi risulta che i civici abbiano il mal di pancia, guardate quanti ce ne sono qui. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Teniamo presente che gli elettori hanno votato un programma e delle persone, quindi sono gli elettori che alla fine decidono”. Quindi, interpellato ancora dai cronisti: “Quando ci sono scelte ci sono persone che apprezzano e persone che non apprezzano, sempre. Io molte volte non ho apprezzato alcune cose, però poi bisogna allinearsi. Questo è il nostro dovere”. Il presidente ha spiegato che per ora non ha intenzione di procedere con la riforma per l’istituzione dei sottosegretari: “Per ora quella parte della legge è congelata, mi riservo ovviamente di tirarla fuori in caso di necessità”. Potrebbero esserci invece altri consiglieri incaricati: “Per ora quella parte della legge è congelata – risponde Bucci -. Non abbiamo intenzione di avanzare coi sottosegretari. Mi riservo ovviamente di tirarla fuori in caso di necessità”.

“Questo incarico è per me motivo di profondo orgoglio – ha commentato la vicepresidente Simona Ferro – il coronamento di un percorso iniziato ormai cinque anni e mezzo fa nell’amministrazione regionale”. “Si tratta di deleghe importanti che gestirò con il massimo impegno – ha detto l’assessora Claudia Morich –. In particolare, la delega al Bilancio deve essere esercitata come servizio agli assessorati di materia, al fine di agevolare la realizzazione dei loro obiettivi. La mia decennale esperienza come dipendente regionale mi sarà di aiuto anche per la delega sul personale regionale”. “Un incarico che rappresenta una continuità di visione e di azione, a partire dai risultati raggiunti: dalla gestione dei fondi Fesr alle misure innovative a sostegno delle imprese”, ha aggiunto l’assessore Alessio Piana. Conclude il consigliere Angelo Vaccarezza: “Per quel che riguarda gli Enti locali, ho la possibilità di rimanere legato al mio territorio e alle amministrazioni comunali e provinciali. Per quello che riguarda i Rapporti e le relazioni europee internazionali, per me rappresenta una sorta di ripresa di quel percorso iniziato al fianco di Alberto Cirio al Parlamento europeo”.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).