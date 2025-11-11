Liguria, Bucci “La vera soluzione per aumentare i fondi della sanità è l’autonomia”

GENOVA (ITALPRESS) – “La vera soluzione per i fondi della sanità è l’autonomia. Noi abbiamo chiesto al ministro Calderoli, assieme alla Regione Lombardia, alla Regione Veneto e alla Regione Piemonte, di avere l’autonomia sanitaria, che vuol dire che noi possiamo creare dei fondi opportuni che vanno a integrare il Fondo Sanitario Nazionale”. Lo ha detto il presidente della Liguria Marco Bucci parlando della riforma della sanità regionale. “Se noi facessimo questo, avremmo l’opportunità ogni anno di aumentare i fondi per la sanità dall’inizio, senza doverli mettere alla fine dell’anno. Questo è un grande passo avanti perché ci consente anche di equiparare gli stipendi, di trattare meglio le persone, di premiare il merito, di fare tante cose sulla sanità che oggi invece sono bloccate perché la legge nazionale non ti consente di farlo. Mi aspetto che ci siano delle buone notizie prima della fine dell’anno”, ha aggiunto Bucci.

Intanto prosegue il dialogo con l’opposizione sulla legge regionale che rivoluzionerà le Asl accorpandole tutte in un’unica azienda regionale. Il testo sbarcherà a breve in commissione. “Io confido molto nell’opposizione, se le proposte sul tavolo sono compatibili le accetteremo e le metteremo dentro la legge”, ha assicurato Bucci.

