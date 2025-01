GENOVA (ITALPRESS) – “Se hai un buco non è che lo risolvi mettendoci altri soldi, è come mettere un cerotto. Bisogna abbassare i costi o altre voci patrimoniali. Servono interventi strutturali, altrimenti facciamo quello che hanno fatto negli anni passati in tutte le regioni d’Italia, e non va bene”. Così Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, conferma l’obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio per quanto riguarda le aziende sanitarie: “Ovviamente nel consuntivo 2024, non certo nel 2025”. Ieri il tema è stato oggetto di interrogazioni in Consiglio regionale alle quali l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò ha risposto fornendo l’ultima stima del disavanzo, che si attesta a 49,2 milioni. “E’ totalmente inaccettabile dire, come ha fatto Ioculano del Pd, che andremo a pareggiare il buco spostando costi dal 2024 al 2025, tra l’altro con profili di illegalità, e che ridurremo i servizi. Non è questo il modo di fare le cose”, ha precisato Bucci.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).