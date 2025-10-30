Liguria, Bucci incontra il console generale della Repubblica Ceca

GENOVA (ITALPRESS) – Si è svolto nel pomeriggio un incontro tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il console Generale della Repubblica Ceca a Milano Ivan Pocuch, in occasione della Festa Nazionale Ceca, per la sua fondazione nel 1918. L’incontro, a cui ha preso parte anche il Console onorario della Repubblica Ceca in Liguria Franco Aprile, è servito a discutere delle possibili sinergie e collaborazioni tra Liguria e Repubblica Ceca, sia nell’ambito del turismo, dei trasporti e delle infrastrutture, sia delle energie rinnovabili e in campo sanitario. In omaggio alle celebrazioni per la Festa dell’indipendenza della Repubblica Ceca questa sera lo schermo della Regione Liguria si illuminerà con i colori della sua bandiera.

Dopo l’incontro nella sede della Regione Liguria, il presidente Marco Bucci ha partecipato al concerto organizzato dal Consolato onorario della Repubblica Ceca in Liguria in occasione della Festa nazionale, nel Palazzo di Tobia Pallavicino in via Garibaldi. Presenti all’iniziativa, tra gli altri, il Console Generale della Repubblica Ceca a Milano Ivan Pocuch, il Console Onorario della Repubblica Ceca in Liguria Franco Aprile, il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio e il direttore Generale Maurizio Caviglia. Il concerto ha visto la partecipazione di Julie Svecenà, talentuosa violinista Ceca, nell’Assolo di violino con pezzi di Johann Sebastian Bach, Astor Piazzola, Niccolò Paganini e Antonìn Dvorak.

“Oggi abbiamo avuto un incontro con l’ambasciatore della Repubblica Ceca e abbiamo avuto l’opportunità di parlare della crescita dei rapporti tra la Liguria e la Repubblica Ceca a cominciare dallo sviluppo della parte turistica, industriale e anche della sanità – ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Siamo contenti di essere qui per festeggiare questa giornata e per portare avanti lo sviluppo delle relazioni tra Repubblica Ceca e Liguria per il quale ringraziamo anche il nostro console onorario Franco Aprile”.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).