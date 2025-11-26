GENOVA (ITALPRESS) – “Noi faremo sicuramente la legge sull’agenzia dei trasporti che sarà uno dei collegati al bilancio, quindi la facciamo entro fine anno”. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a margine di un convegno a Genova. “L’agenzia sarà il regolatore, dopodiché faremo un’azienda sola che gestisce tutto – ha spiegato Bucci con riferimento al trasporto pubblico -. La costruiremo ovviamente appena entriamo in Amt e nelle altre aziende”.

“L’agenzia – ha proseguito il governatore – serve alla regolazione, altrimenti oggigiorno ci sono quattro Ato che regolano il trasporto pubblico e sarebbe difficile che quattro Ato diano alla stessa alla stessa azienda il business, in pratica non è concepibile. Invece, se facciamo l’agenzia, poi oltre al trasporto pubblico su gomma si può parlare di treno, si può parlare di autostrade, si può parlare di tante cose”. Il costo sarà “quasi zero”, secondo Bucci: “Ci sono persone che dall’interno spostiamo a lavorare nell’agenzia”.

