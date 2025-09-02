Liguria, Bucci “Abbiamo trovato il consenso sulla realizzazione di un impianto di forno elettrico a Genova”

GENOVA (ITALPRESS) – “Abbiamo trovato un sostanziale consenso tra tutti quelli che abbiamo incontrato oggi. Il ministro Urso ha parlato con le parti sindacali e industriali, con i nostri rappresentanti in Parlamento e con tutti gli assessori regionali e comunali. Anche la sindaca Silvia Salis era presente: abbiamo esposto i punti di vista di Regione e Comune e c’è un sostanziale accordo nell’andare avanti, dando la disponibilità di Genova per un impianto di forno elettrico e treno a coils per poter arrivare con il materiale pronto per produrre latta e zincato“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a margine dell’incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sul futuro della siderurgia a Genova.

“Si tratterebbe di un investimento di circa 1,3 miliardi – ha aggiunto Bucci – che porterebbe nuovi posti di lavoro, ora difficili da quantificare con precisione, ma saremmo nell’ordine delle centinaia. Con questo impianto, inoltre, si libererebbero 300mila metri quadri delle aree di Cornigliano, che potrebbero essere utilizzati per altre attività industriali. Personalmente sono molto soddisfatto: significa che Genova punta ancora a essere uno dei player principali per l’industrializzazione e l’acciaio: un asset che si aggiungerebbe alle altre nostre eccellenze, come blue economy e alta tecnologia”.

