Liguria, assessore Nicolò “Bilancio molto positivo per Macula 2026”

GENOVA (ITALPRESS) - "Un bilancio molto positivo, anche perché questa è la 12esima edizione di questo congresso che ormai sta assumendo sempre più valenza nazionale ed è diventato un appuntamento fisso. L'anno prossimo lo faremo a Torino e inizierà una staffetta con Genova". Lo ha detto Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria, facendo il punto sul congresso Macula 2026 ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova, punto di riferimento per il dibattito scientifico sulle maculopatie. xa8/mgg/azn