L’identità di Eni in mostra all’ADI Design Museum di Milano

MILANO (ITALPRESS) - In occasione della Biennale della Grafica 2024, Eni ha inaugurato la mostra "Il cane a sei zampe, la storia di un'icona che guarda al futuro", in esposizione all'ADI Design Museum di Milano. Attraverso una narrazione fatta di pagine pubblicitarie, disegni e manuali, Eni illustra la propria identità, in continua evoluzione, dal 1953 fino ad arrivare ai giorni nostri, con l'avvio di un percorso di rebranding, intrapreso a partire dal 2022. xh7/mgg/sat/gtr