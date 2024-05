MILANO (ITALPRESS) – E’ uscito il libro “Il grande gioco – Parte Prima: la Promessa” scritto da Angelo Deiana per Giacovelli Editore. Ma cosa è il Grande Gioco e perchè ne siamo tutti dentro? Abbiamo affrontato una crisi epocale come la pandemia e, quando ne siamo usciti, ci siamo accorti che avevamo partecipato al più grande esperimento sociale della Storia: per molti mesi, 5 miliardi di persone erano rimaste a casa e avevano fatto business, affetti e relazioni solo digitalmente. Quello che è accaduto subito dopo è sotto gli occhi di tutti: invece di fermarci a riflettere su quello che avevamo passato, ci siamo accorti che stavamo scendendo velocemente verso la sorpresa, l’inatteso, l’imprevedibile. L’avvento dell’era dell’IA e della velocità in Rete, ma anche dell’era delle nuove guerre e dell’inflazione. Un mondo nuovo che dobbiamo ancora capire bene: il mondo del Grande Gioco. Un mix esplosivo, lo scontro di attrito economico, finanziario, bellico e ibrido delle grandi piattaforme globali, e la conseguente separazione definitiva tra potere e politica. Un nuovo modello di ordine mondiale che, anche attraverso i nostri Big Data, coinvolge tutti. Cosa fare allora? A partire da un indice innovativo da leggere “tutto d’un fiato”, questo libro è il primo di una trilogia che vuole esplorare gli scenari evolutivi incerti e le reti che legano persone, imprese, professionisti, manager, governi, Istituzioni, finanza e tecnologia nel mondo del Grande Gioco. Tutto questo per cercare di capire quali sono le consapevolezze utili per governare la nostra personale nave in questa tempesta mai vista di innovazione. D’altra parte, come diceva Einstein, per ottenere risultati differenti bisogna fare cose differenti. E, soprattutto, bisogna imparare a giocare al Grande Gioco.(ITALPRESS).

Foto: Angelo Deiana