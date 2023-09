LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha rivelato un urgente bisogno di 3,7 milioni di dollari per far fronte alle urgenti necessità dei migranti in Libia. Soprattutto alla luce dei rapidi sviluppi nei paesi vicini come il Sudan, il Niger e al confine con la Tunisia. L’UNHCR ha sottolineato che i fondi aggiuntivi assisterebbero direttamente circa 600 migranti e ne forniranno altri 10.000 nei centri di accoglienza. Il sostegno includerebbe beni essenziali come biancheria da letto, coperte, prodotti per l’igiene e altri beni di prima necessità. Inoltre, l’UNHCR prevede di migliorare i servizi sanitari offerti nei centri sanitari primari e nelle cliniche che si rivolgono ai migranti. Ha sottolineato la grave carenza di medicinali e cure in Libia, che ha portato condizioni mediche minori a diventare situazioni pericolose per la vita.

In collaborazione con le autorità e le comunità locali libiche, l’UNHCR mira ad espandersi in ulteriori progetti in Libia che si concentreranno su istruzione, sanità, rafforzamento delle comunità locali, sport e infrastrutture. Si prevede che circa 20.000 persone trarranno beneficio direttamente da questi programmi. Sta inoltre elaborando programmi per migliorare le competenze e le capacità dei lavoratori in varie agenzie governative. Ciò include la Direzione per la lotta all’immigrazione illegale e la Guardia costiera.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).