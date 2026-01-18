Libia, Tajani incontra Dabaiba: “Lavoriamo per la stabilità dell’area”

MISURATA (LIBIA) (ITALPRESS) – Il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico Abdul Hamid Dabaiba ha tenuto oggi un incontro con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri italiano Antonio Tajani, per rafforzare le relazioni bilaterali.

In un comunicato il Governo di Unità Nazionale Libico spiega che l’incontro ha affrontato i modi per sviluppare la cooperazione, specialmente nei settori economico e dei servizi, oltre a discutere il dossier della migrazione irregolare. Durante l’incontro, Dabaiba ha sottolineato la forza del rapporto con l’attuale governo italiano, chiedendo all’Italia e all’Unione Europea un sostegno diretto e chiaro nell’affrontare le sfide migratorie, e sottolineando che la Libia sopporta grandi oneri sicuritari e umanitari.

Il primo ministro ha ribadito il rifiuto della Libia di essere una patria per l’immigrazione clandestina o un punto di stabilizzazione per i migranti, sottolineando la necessità di sostenere il piano di espulsione e rimpatrio. Nel contesto economico, Dabaiba ha passato in rassegna le partnership strategiche, citando la firma a Misurata dell’accordo per l’espansione del porto della Zona Franca con investimenti di 2,7 miliardi di dollari e la partecipazione della società MSC, per aumentare la capacità a quattro milioni di container all’anno.

Ha poi chiarito che il progetto, che dovrebbe generare 500 milioni di dollari di ricavi annui e migliaia di posti di lavoro, è realizzato tramite investimenti stranieri diretti senza oneri per il bilancio statale. L’incontro ha toccato anche la cooperazione nel settore energetico, con Dabaiba che ha elogiato l’annuncio di Eni sull’inizio della perforazione del primo pozzo esplorativo in acque profonde nel Golfo di Sirte utilizzando la nave “Saipem 10000”. Al termine dell’incontro, le due parti hanno sottolineato l’importanza di continuare il coordinamento per ottenere stabilità e sviluppo.

“Noi vogliamo lavorare sempre più perché ci possa essere stabilità in Libia, che è un aspetto importante”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’incontro. “Lavoriamo per la stabilità dell’area, anche per favorire la crescita economica del Mediterraneo. La nostra politica estera la fanno anche le nostre imprese, sono anche ministro del Commercio internazionale, lavorare a fianco delle imprese è nostro dovere”. Con Dabaiba “abbiamo parlato soprattutto di questioni economiche e lotta all’immigrazione irregolare”.

