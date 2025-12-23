Libia, morto il capo di stato maggiore e altri comandanti in uno schianto aereo

TRIPOLI (ITALPRESS) – Il presidente del governo di unità nazionale libico, Abdul Hamid Dbeibah, ha annunciato la morte del capo di stato maggiore dell’esercito libico, il tenente generale Mohammed Al-Haddad, e di numerosi alti comandanti militari e dei loro accompagnatori, deceduti a seguito di un incidente aereo nella capitale turca Ankara durante la loro partenza verso la Libia.

Dbeibah, in un post sulla sua pagina Facebook, ha affermato che l’incidente ha causato la morte del capo di stato maggiore delle forze di terra, il tenente generale Al-Fitouri Ghribil, del direttore dell’Agenzia per la Produzione Militare, il brigadiere Mahmoud Al-Qatwi, e del consigliere del capo di stato maggiore, Mohammed Al-Aswi, oltre al fotografo dell’ufficio stampa dello stato maggiore, Mohammed Mahjoub. Dbeibah ha descritto l’incidente come una grave tragedia e una grande perdita per la nazione e l’istituzione militare, sottolineando che “sono stati un esempio di disciplina e responsabilità nazionale”, ed ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

Il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya ha confermato il ritrovamento dei resti del jet privato Falcon 50 che trasportava il capo di stato maggiore libico Mohammed al-Haddad e il suo entourage. Il relitto è stato localizzato a sud del villaggio di Kavak, nella provincia di Ankara, zona in cui era stato perso il contatto con il velivolo poco dopo il decollo dall’aeroporto Esenboga. Le squadre di ricerca e soccorso hanno raggiunto il sito dell’incidente.

