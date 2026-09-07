Libia, Menfi incontra ambasciatori e rappresentanti di diversi Paesi: focus su sviluppi politici, economici e di sicurezza

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha ricevuto a Tripoli gli ambasciatori e i rappresentanti di numerosi paesi, tra cui Italia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, Russia, Egitto, Tunisia, Algeria, Qatar e altri, per discutere gli sviluppi politici, economici e di sicurezza, nonché gli sforzi per una soluzione politica globale che ponga fine alle fasi di transizione e porti a elezioni presidenziali e legislative.

Secondo quanto riportato dall’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio libico su Facebook, Menfi ha sottolineato il sostegno del Consiglio a qualsiasi accordo nazionale che avvicini il paese alle elezioni e abbrevi le fasi di transizione, respingendo qualsiasi accordo che possa prolungarle o riprodurle. Ha inoltre affermato che l’esistenza di istituzioni elettorali consente di procedere con i preparativi per le elezioni parallelamente alla risoluzione delle questioni controverse.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).