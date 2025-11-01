ROMA (ITALPRESS) – L’Ufficio del Procuratore Generale libico ha disposto la custodia cautelare del Ministro dell’Istruzione incaricato nel Governo di Unità Nazionale, Ali Al-Abed, e del Direttore Generale del Centro per i Curriculum Educativi e la Ricerca Pedagogica, nell’ambito di un’indagine su irregolarità nelle procedure di appalto per la stampa dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026. Una dichiarazione dell’Ufficio del Procuratore Generale ha affermato che il Procuratore Capo ha condotto un’indagine approfondita sul processo di appalto per la stampa dei libri, rivelando al magistrato inquirente modelli di cattiva gestione e violazione delle procedure finanziarie e amministrative relative a tali contratti, oltre alla negligenza nel dovere di fornire i libri di testo entro i termini stabiliti dal Piano Strategico Nazionale per l’Istruzione.

La dichiarazione ha chiarito che queste violazioni hanno arrecato danno all’interesse pubblico e compromesso il diritto di circa due milioni di studenti a ricevere i libri di testo nei tempi previsti, il che ha spinto il magistrato a emettere un mandato di custodia cautelare per entrambi in attesa del completamento delle procedure di responsabilità legale.

