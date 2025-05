Libia, il notabile di Misurata Karwad “Prosegue la protesta anti-Dabaiba”

ROMA (ITALPRESS) – Continueranno le manifestazioni popolari pacifiche nell’ovest della Libia “per soddisfare le richieste della gente e trovare una soluzione pacifica alla crisi”.

A dirlo é Salem Karwad, una figura di spicco dei notabili di Misurata, che in un colloquio con Italpress ha descritto l’incontro, a cui hanno partecipato rappresentanti di Souq al-Juma, Misurata e della regione occidentale, avvenuto la scorsa settimana propedeutico ad una serie di manifestazioni di protesta svoltesi a Tripoli e in altre città della Tripolitania, come un “incontro di successo”, sottolineando la necessità di mantenere il cessate il fuoco e di proteggere i civili nel contesto delle circostanze eccezionali che il Paese sta attraversando.

“Il motivo delle manifestazioni a Misurata e Tripoli è quello di far cadere il governo che ha rubato i soldi del popolo libico – ha affermato il notabile di Misurata – Non c’è liquidità nelle banche, il costo della vita è elevato, non c’è assistenza sanitaria, non c’è istruzione. Tutto questo sta crollando”.

Per Karwad “l’incontro con la missione ONU è stato positivo e la discussione è stata aperta a tutti i punti di vista. Il Comitato consultivo selezionato dalla Missione è stato sostenuto da noi. Noi chiediamo l’eliminazione di tutti gli organismi esistenti che sono stati e sono tuttora causa di stallo politico e l’accelerazione della formazione di un nuovo governo”.

Rispetto alle proteste l’esponente di Misurata ha spiegato che “abbiamo concordato di proseguire le manifestazioni popolari pacifiche con l’obiettivo di soddisfare le richieste della gente e cercare una soluzione pacifica all’attuale crisi”.

Karwad ha poi lanciato un appello per un’azione internazionale urgente. “Chiediamo alla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) l’avvio urgente di un processo politico volto a superare l’attuale stallo politico e a creare le condizioni per una soluzione globale”, sottolineando che i partecipanti alle riunioni dei notabili della regione hanno concordato sull’importanza di garantire la pace civile e sociale e di lavorare per unificare le posizioni tra città, al fine di superare le divisioni e realizzare le aspirazioni dei cittadini.

