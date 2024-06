LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La famiglia Haftar sta consolidando il suo potere nella Libia orientale, poiché l’uomo più forte Khalifa Haftar ha nominato suo figlio, Saddam Haftar, come il nuovo capo delle forze armate arabe libiche controllate da Haftar. Anche altri due figli di Haftar hanno posti militari. In considerazione degli ultimi sviluppi, il governo rivale a Tripoli sta sotto pressione per l’ascesa di questo esercito familiare privato an est e che controlla parti della Libia orientale e meridionale. Nel 2019, Haftar ha cercato di prendere il controllo di Tripoli. Ha fallito e mentre ha perso alcuni dei suoi sostenitori, compresi gli Stati Uniti, è una priorità assoluta nella lista della Russia e un terreno chiave per i mercenari e le operazioni di Wagner che si estendono oltre la Libia. Recentemente le forze dell’ordine italiane hanno effettuato l’operazione su richiesta delle autorità statunitensi e hanno sequestrato armi del valore di milioni di dollari presumibilmente destinate a Bengasi in Libia. La grande nave mercantile MSC Arina è partita da Yantian, un distretto portuale di Shenzhen, in Cina, il 30 aprile. Le autorità statunitensi hanno deciso di sequestrare la spedizione di armi e hanno chiesto l’intervento italiano al suo arrivo nel porto meridionale di Gioia Tauro, in Calabria. La nave da carico era destinata alle forze fedeli sostenuto dalla Russia Khalifa Haftar. Le specifiche attrezzature militari a bordo rimangono poco chiare, ma alcuni analisti suggeriscono che potrebbero includere droni armati. Il recente evento sottolinea la crescente rivalità geopolitica tra gli Stati Uniti e la Russia. Washington ha seguito da vicino Haftar dalla sua visita a Mosca a settembre. I funzionari dell’intelligence statunitense sospettano che il Cremlino voglia costruire il suo porto militare a Tobruk, che è controllato da Haftar in Libia. Gli Stati Uniti sono desiderosi di impedire l’espansione russa nel Mediterraneo, in particolare in Libia, che ha un’importanza strategica per la sua vicinanza all’Europa e alle sue risorse. La potenziale creazione da parte della Russia di una base militare a Tobruk aumenterebbe significativamente la sua influenza in Nord Africa e nel Mediterraneo. Una presenza militare russa in Libia sarebbe anche una preoccupazione diretta per la sicurezza dell’UE, in particolare data la sua vicinanza ai confini meridionali dell’UE. Ciò non solo sconvolgerebbe l’equilibrio di potere nella regione, ma potrebbe anche influire sugli interessi dell’UE, comprese le rotte migratorie e le forniture di energia. Nel frattempo, il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Matthew Miller ha espresso preoccupazione per le missioni navali russe che consegnano attrezzature militari in Libia. Il 18 giugno, il Comando Generale dell’Esercito Nazionale Libico (LNA) ha annunciato l’arrivo di due navi da guerra russe alla base navale di Tobruk per una “visita di lavoro”. Le navi, l’incrociatore missilistico “Varyag” e la fregata “Ammiraglio Shaposhnikov”, hanno lo scopo di migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le marine libica e russe. Questa visita mira a migliorare la formazione, la manutenzione, il supporto tecnico e logistico e le competenze in materia di sicurezza marittima. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha espresso preoccupazione per i recenti rapporti secondo cui le navi da guerra appartenenti alla Russia stavano scaricando attrezzature militari in Libia, considerando che Mosca stava cercando di utilizzare la Libia come base per destabilizzare la regione del Sahel. Il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Matthew Miller ha detto ad Al Hurra TV venerdì che la mossa russa “arriva cinque anni dopo il dispiegamento di mercenari russi che hanno destabilizzato la Libia e la regione”. Miller ha detto che Mosca “non ha nascosto la sua ambizione di approfondire il suo punto d’appoggio in Libia e usarla come base per destabilizzare ulteriormente la regione del Sahel”, osservando che ci sono circa 1.800 membri di una forza sostenuta dal Cremlino attualmente in Libia. “Gli Stati Uniti continueranno a rispettare la sovranità libica e il dialogo facilitato dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di unificare il paese solo attraverso mezzi politici”, ha aggiunto. La Libia è stata un punto focale del conflitto e dell’intervento internazionale dalla rivolta sostenuta dalla NATO del 2011 che ha scaditato il leader di lunga data Muammar Gheddafi. Da allora il paese è stato diviso tra amministrazioni rivali nell’est e nell’ovest, ognuna sostenuta da diverse potenze straniere. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma