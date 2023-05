LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM) ha dichiarato che “finora nel 2023, 4.819 migranti illegali sono stati intercettati e rimpatriati in Libia”, aggiungendo che 505 migranti hanno perso la vita e altri 319 sono scomparsi al largo della costa libica sulla rotta del Mediterraneo centrale. In una sola settimana 484 migranti, tra cui donne e bambini, sono stati intercettati e rimpatriati in Libia nel periodo dal 23 al 29 aprile.

Nella sua dichiarazione, l’organizzazione ha affermato che nel 2022, 24.684 migranti sono stati intercettati e rimpatriati in Libia e 525 migranti sono morti, mentre altri 848 sono scomparsi lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Nel frattempo, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) ha dichiarato nel suo rapporto che le autorità italiane stanno proseguendo con la politica di assegnare porti lontani alle navi di soccorso delle Ong per lo sbarco dei sopravvissuti. Inoltre,

Malta non si è impenata a salvare più di 7.000 persone in difficoltà nella zona Sar di competenza nel 2022 e le segnalazioni di tattiche di mancata risposta continuano a crescere.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

