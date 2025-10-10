BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – La città di Bengasi, capoluogo dell’est della Libia, è pronta per ospitare la “Coppa della ricostruzione” che si svolgerà alle 18 ora locale presso il nuovissimo Bengasi International Stadium. Ad affrontarsi per questo trofeo, che testimonia gli sforzi per la ricostruzione della Libia profusi dal governo del premier Osama Hammad, saranno le squadre di Inter e Atletico Madrid.

É previsto il pienone, con la presenza del Feldemaresciallo Khalifa Haftar, del premier Hammad e del presidente del parlamento Aguila Saleh. In un colloquio con l’Agenzia Italpress a Bengasi, il ministro dello Sport del governo libico dell’est, Ali Aftita, ha sottolineato che “Bengasi ospiterà una partita che vedrà due giganti europei, Atletico Madrid e Inter. Li accogliamo nel nostro nuovo impianto, il Bengasi International Stadium. Ci saranno molti altri eventi in questo stadio, grazie alla sicurezza e alla ricostruzione che la città di Bengasi sta vivendo, grazie agli sforzi di persone sincere che hanno portato grandi sviluppi in città. Se Dio vuole, ci divertiremo e ci sarà un pubblico numeroso. Il pubblico libico è appassionato di calcio, in particolare di grandi squadre come l’Inter e l’Atletico, quindi assisteremo a una bella festa”.

Si tratta della prima volta che due squadre di questo calibro a livello europeo si incontrano in Libia dopo oltre un decennio, un segnale di apertura e di normalizzazione nel panorama sportivo del Paese. L’amichevole è stata organizzata in collaborazione tra la Federazione libica di calcio, autorità locali e ambasciate europee, con l’obiettivo di rilanciare l’immagine internazionale della Libia e promuovere lo sport come strumento di dialogo e collaborazione.

La scelta di Bengasi, cuore storico e culturale della Cirenaica, non è casuale: la città vuole mostrarsi pronta a ospitare eventi di grande portata, offrendo sicurezza e strutture moderne. Lo stadio, recentemente ristrutturato, è pronto ad accogliere oltre 30.000 spettatori, con un importante dispiegamento di sicurezza e logistica. Le autorità locali hanno previsto un piano straordinario per la gestione del traffico e l’afflusso dei tifosi, attesi non solo da Bengasi ma anche da Tripoli, Misurata e Tobruk. L’amichevole sarà trasmessa in diretta dalle principali emittenti sportive libiche e rappresenterà un’occasione storica per mostrare la passione calcistica del Paese e la capacità organizzativa di Bengasi nel panorama internazionale.

Oltre all’aspetto sportivo, l’incontro Inter-Atletico Madrid avrà anche un valore diplomatico e culturale. Le delegazioni dei due club parteciperanno a una cerimonia istituzionale con le autorità locali, durante la quale verranno promossi progetti giovanili e iniziative a favore dello sviluppo dello sport nelle scuole libiche. Per la Libia, e per Bengasi in particolare, questa sfida rappresenta una vetrina globale e un passo simbolico verso il ritorno alla normalità. Il calcio si farà ambasciatore di pace e di ripartenza sotto le luci del Mediterraneo orientale.

LA FOTOGALLERY

1 di 5

-Foto xn8/Italpress-

(ITALPRESS).