LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Funzionari greci hanno confermato che 91 migranti sono arrivati sull’isola di Gavdos, a sud di Creta, su una nave proveniente dalla Libia, evidenziando il recente aumento degli arrivi di migranti nella regione. I migranti sono stati ritrovati su una spiaggia dell’isola di Gavdos e sono stati trasferiti a Creta per ulteriore assistenza. Le nazionalità dei migranti rimangono segrete. Si ritiene che i migranti abbiano intrapreso il viaggio dalla costa orientale della Libia, coprendo una distanza di circa 170 miglia nautiche per raggiungere Gavdos. Gavdos ha assistito di recente ad un aumento degli arrivi di migranti, con oltre 600 individui che hanno raggiunto la zona o sono stati salvati in mare solo nell’ultimo mese. La guardia costiera greca ha riferito che questi migranti viaggiano spesso da Tobruk, in Libia, attraverso il Mar Mediterraneo, e alcuni pagano fino a 5.000 dollari ai gruppi di trafficanti per il viaggio. Nel frattempo, la ONG tedesca SeaWatch ha dichiarato che il suo aereo Seabird ha osservato la guardia costiera libica intercettare altre tre imbarcazioni con migranti e “rapirle illegalmente” in un altro respingimento verso la Libia. La ONG ha dichiarato che “si opporrà alla normalizzazione dell’ingiustizia!”. (ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Sea Watch