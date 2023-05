TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS/MNA) – Lo stand italiano alla 49° Fiera Internazionale di Tripoli ha generato grande interesse da parte di diversi operatori commerciali e autorità libiche, con aziende italiane operanti nei settori alimentare, moda e cosmetica che hanno partecipato per il rafforzamento dei legami economici tra i due Paesi.

L’Italia è il primo partner commerciale con la Libia, in particolare nei settori dell’industria petrolifera e del gas, alimentare, macchinari di processo e costruzioni.

Il Centro Italo-Libico per l’Impresa e la Cooperazione ha promosso lo stand “Made in Italy” che è stato visitato dal Primo Ministro del Governo libico di Tripoli Abd Alhamid Aldabaiba e dal Ministro dell’Economia Mohamed Al Hwej.

Il Centro Italo-Libico per l’Impresa e la Cooperazione è un’agenzia di consulenza il cui scopo è rafforzare le relazioni economiche e culturali tra Italia e Libia, in collaborazione con le istituzioni italo-libiche.

– foto Centro Italo-Libico per l’Impresa e la Cooperazione –

