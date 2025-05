ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohamed Al-Menfi, ha ricevuto oggi, a Tripoli, l’ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini. Lo riporta il profilo Facebook della presidenza libica. Durante l’incontro, si legge nella nota, sono stati esaminati i recenti e spiacevoli eventi di Tripoli, le misure adottate dal Consiglio presidenziale per mantenere il cessate il fuoco e proteggere i civili, nonché le possibili soluzioni per risolvere la situazione di stallo politico.

