LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Governo di unità nazionale ha lanciato, a partire dal prossimo settembre, in alcuni centri sanitari pubblici, un programma per localizzare le cure nella specialità della cardiochirurgia pediatrica. Il capo del Dipartimento di Supporto e Sviluppo dei Servizi Medici in Libia (DSDMS) Ahmed Mlitan, ha incontrato nella sede di Tripoli il dottor Salvatore Agati, primario del Dipartimento di Chirurgia delle deformità cardiache pediatriche dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Durante l’incontro è stato concordato di avviare, a partire da settembre, la localizzazione del programma di trattamento nella specialità di cardiochirurgia pediatrica in diversi centri sanitari pubblici in tutta la Libia. Il programma proseguirà per un lungo periodo secondo una strategia e un piano chiari e mirato a formare il personale medico libico e ad eseguire interventi chirurgici in questa specialità. Questo accordo rientra nel quadro del lavoro del DSDMS con il progetto “Ripristino della vita” del governo di Tripoli attraverso la politica di “Localizzazione dei trattamenti sanitari”.

