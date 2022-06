BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Il ferrarista Charles Leclerc è stato il più veloce nelle prove libere, facendo registrare i migliori tempi nelle FP2 con la P Zero Red soft. Sergio Perez su Red Bull è stato il più veloce nelle FP1 con la stessa mescola. Le vetture sono state investite da raffiche di vento di direzione incostante, che hanno alterato l’equilibrio aerodinamico. Durante le FP2, le temperature ambientali sono state di circa 25 gradi, mentre quelle al suolo sono state di 34 gradi.

La sfida di Baku, caratterizzata dai lunghi rettilinei e dalle curve strette del tracciato, consiste nel gestire le temperature degli pneumatici anteriori e posteriori, che tendono a surriscaldarsi. Nelle condizioni odierne, con gli pneumatici 2022 da 18 pollici, non si sono verificati problemi nè di surriscaldamento nè di graining. Al momento, c’è un divario di prestazioni stimato di circa 0,6 secondi tra il P Zero White hard e il P Zero Yellow medium. Tuttavia, l’alto grado di evoluzione della pista rende difficile fare previsioni precise. Il tempo di riferimento di Leclerc nelle FP2 è stato di oltre due secondi più veloce del miglior tempo di Perez nelle FP1. “L’andamento delle gomme è stato quello previsto, oggi, senza graining e con prestazioni costanti – commenta Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli – Solitamente la sessione delle FP2 è più rappresentativa della gara rispetto alle FP1, ma qui le FP1 e le FP3 si svolgono alla stessa ora della gara, mentre le FP2 si disputano alla stessa ora delle qualifiche. Questo potrebbe avere un effetto sul programma di domani, ma è interessante notare che tutti i team si sono concentrati molto sulle soft e sulle medie in entrambe le sessioni di oggi, con pochissimi stint sulle hard, il che dà già un’indicazione delle potenziali strategie”.

I piloti di Formula 2 hanno utilizzato in qualifica le gomme supersoft P Zero Purple (che insieme alle medie P Zero Yellow costituiscono la dotazione per la Formula 2 questo fine settimana). Con temperature della pista di quasi 40 gradi, era importante gestire la mescola più morbida sfruttando le opportunità che si sono presentate. Hitech Juri Vips si è aggiudicato la pole nell’ultimo minuto, dopo la bandiera rossa, con un tempo di cinque decimi di secondo più veloce della pole dell’anno scorso.

