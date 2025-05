Liberalato “Creare consapevolezza sull’alfabetizzazione finanziaria”

PALERMO (ITALPRESS) - Un percorso di sensibilizzazione su alfabetizzazione economica e violenza di genere, con l'obiettivo di stimolare un confronto sullo scenario italiano e sulle possibili conseguenze per chi si trova in situazioni di vulnerabilità: a promuoverlo è Amazon Italia, che nella cornice di Villa Niscemi, a Palermo, ha ospitato la prima tappa del roadshow di Econo.Mia, progetto realizzato in collaborazione con Action Aid e Le Onde Ets. "L'intento è dare strumenti che possano aiutare a creare maggior consapevolezza a livello di alfabetizzazione finanziaria - spiega Sabrina Liberalato, capo dipartimento Programmi di ActionAid Italia - : questo è un tassello per dare strumenti efficaci ed efficienti, che rendano le donne più consapevoli e in grado di raggiungere una libertà socioeconomica".