Libano, media “Undici morti in attacchi israeliani nel sud”

IPA72505462 - Mandatory Credit: Photo by Jim Hollander/UPI/Shutterstock (16734565a).Smoke rises in an Israeli bombing attack against a village in southern Lebanon, just north of the Israeli border, early on Saturday, March 7, 2026. The Israeli forces continue their attacks on southern Lebanon and Beirut on the eighth day of the USA-Israel war on Iran.after issuing evacuations orders to Lebanese residents..Israel air strike on south Lebanon village just north of Israel's border, Northern Israel - 07 Mar 2026

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – E’ di 11 morti e cinque feriti il bilancio dei raid aerei israeliani avvenuti nella notte nella città di Kfar Reman, nel sud del Libano. Lo riportano i media libanesi, secondo cui un attacco condotto da caccia israeliani contro un edificio residenziale della città dopo la mezzanotte ha ucciso nove persone, tra cui 2 bambini, e ne ha ferite altre 5. Un altro attacco con droni contro un’auto a Kfar Reman ha ucciso due paramedici del gruppo Risala Scouts, affiliato al movimento Amal e affiliato a Hezbollah, aggiungono i media locali. L’agenzia di stampa governativa Nna aggiunge che altri raid israeliani hanno colpito nella notte Nabatieh e la vicina città di Arab Salim. Un attacco ha inoltre distrutto un edificio a Deir al-Zahrani, dopo che le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano emesso un avviso di evacuazione. Al momento, non ci sono commenti da parte delle IDF sugli attacchi.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

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