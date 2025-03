Libano e Siria firmano un accordo di demarcazione dei confini

DAMASCO (SIRIA) (ITALPRESS) – Libano e Siria hanno firmato un accordo sulla demarcazione dei confini e sul rafforzamento del coordinamento tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza lungo la loro tesa frontiera, riferisce la Saudi Press Agency.

L’accordo firmato dai ministri della difesa libanese e siriano in Arabia Saudita nella tarda giornata di ieri è arrivato dopo che gli scontri nelle zone di confine all’inizio di questo mese hanno causato la morte di diverse persone e decine di feriti da entrambe le parti. Il piano per la demarcazione dei confini arriva anche dopo la cacciata all’inizio di dicembre del governo della famiglia Assad in Siria, durato 54 anni, che ha portato a tensioni lungo la frontiera dove il gruppo terroristico libanese Hezbollah era attivo su entrambi i lati del confine durante la guerra civile siriana durata 14 anni.

Il ministro della difesa libanese Michel Menassa avrebbe dovuto visitare la capitale siriana, Damasco, mercoledì, ma la visita è stata annullata. Menassa e la sua controparte siriana, Murhaf Abu Qasra, sono poi volati ieri a Jiddah in Arabia Saudita, dove hanno tenuto dei colloqui a cui ha partecipato il ministro della Difesa saudita Khalid bin Salman e hanno firmato l’accordo.

L’agenzia saudita afferma che i ministri libanese e siriano hanno firmato un accordo in cui entrambe le parti hanno concordato sull'”importanza strategica di demarcare i loro confini” e sulla formazione di comitati legali e specializzati in diversi campi. Aggiunge che entrambi i paesi hanno concordato di “attivare meccanismi di coordinamento” per affrontare eventuali sfide alla sicurezza lungo il confine. Afferma che l‘Arabia Saudita sostiene la sicurezza e la stabilità in entrambi i paesi, il che rafforza la sicurezza regionale.

