Libano, Crosetto “Inaccettabile e intollerabile colpire i contingenti Unifil”

ROMA (ITALPRESS) – “Sto seguendo con forte apprensione quanto sta accadendo nel sud del Libano, in particolare in relazione al coinvolgimento delle forze di UNIFIL, che oggi ha causato la morte di tre peacekeeper e il ferimento di altri. Su questo tema ho avuto oggi pomeriggio un colloquio telefonico con il collega francese Vautrin, con la quale abbiamo condiviso la rilevanza strategica di UNIFIL. Colpire i contingenti delle Nazioni Unite non è tollerabile né accettabile in alcun modo. Le forze ONU sono lì per garantire la pace, contribuire a prevenire escalation e offrire, ove possibile, uno spazio di dialogo e protezione per la popolazione civile. Chi attacca i Caschi Blu non colpisce singoli contingenti: colpisce la comunità internazionale nel suo insieme e i principi che garantiscono la convivenza tra Stati”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).